[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]最終節の勝利後、優勝の行方を耳にした。2位の柏レイソルはFC町田ゼルビアに勝利したが、首位・鹿島アントラーズも他会場で勝利したため逆転優勝ならず。試合後にベンチの様子で結果を知ったというDF古賀太陽は「複雑だった。悔しいのと、でも勝ってその結果を知れたのでやり切ったのと、両方あった」と率直な思いを口にした。最終節を前に、2位の柏は首位の鹿島の勝ち点1差。引き分け以上