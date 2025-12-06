エバートンウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF北川ひかるが4日に自身のインスタグラム(@hiiiiiiika14)を更新し、雑誌『Safari』への掲載を報告した。北川が登場したのは、11月25日に発売された2026年1月号。紺色のブレザーとワークデニムをカジュアルに着こなした写真をアップし、「是非みてみてね」とファンに呼びかけた。コメント欄では「カッコよくて美しくて素敵」「なんとキレイな」「めちゃくちゃ可愛い」「