きょう午後1時過ぎ、JR奥羽本線で停電が発生し、米沢駅と山形駅の間で、山形新幹線と在来線の運転を見合わせていましたが、午後5時9分ごろに運転を再開しました。 【写真を見る】山形新幹線など停電のため米沢～山形で運転見合わせ約４時間後に運転再開約４０６０人に影響 JRによりますと、午後1時19分ごろ、奥羽本線の南陽市の赤湯駅と上山市の茂吉記念館前駅の間で停電が発生しました。 この影響で山形新幹線と在