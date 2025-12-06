雪山シーズンの到来です。山形市の蔵王温泉スキー場ではきょう、ゲレンデの一部がプレオープンし大勢の人で賑わいました。 【写真を見る】蔵王温泉スキー場 一部ゲレンデがプレオープン初滑り楽しむ きょうプレオープンしたのは蔵王温泉スキー場の中央ゲレンデと上の台ゲレンデです。きょうは積雪が30センチに達し、スキーヤーやスノーボーダーら