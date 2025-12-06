卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」は、6日に第2ステージ第6戦が中国・成都で行われ、日本はフランスとの一戦に臨む。試合前には両国のオーダーも発表されており、日本代表の布陣に注目が集まっている。 ■中国に男子が善戦も惜敗 日本は5日までに第1・2ステージの全7試合で勝利を重ねてきたが、6日昼に行われた中国との全勝対決では5－8で惜しくも敗れ、連勝がストップ。夜