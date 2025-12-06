◇フィギュアスケートGPファイナル（2025年12月6日名古屋市IGアリーナ）アイスダンスはマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米国）が今季世界最高点となる合計220・42点をマークし、大会3連覇を飾った。リズムダンスに続きフリーダンスでも全体トップの131・68点をマークした。準優勝はロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（フランス）で合計214・25点。3位はライラ・フィアー、ルイス・ギブソン組（