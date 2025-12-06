「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサートpart2」が6日、東京・日本武道館で行われた。4日間にわたる武道館コンサート3日目夜公演は、09年にグループとして初のオリコン週間ランキング1位を獲得した「RIVER」で開幕した。高橋みなみ（34）がセンターに立ち、当時と変わらぬ「AKB〜！」のかけ声に開始から大歓声が上がり、大きな盛り上がりを見せた。「楽