Aoooが、2026年5月より自身初となるZeppツアー＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞の開催を発表した。同情報は、12月6日に東京ガーデンシアターで開催されたワンマンライブ＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞にて発表された。国内は札幌・広島・名古屋・大阪・福岡・仙台・東京の7都市。さらに海外公演も予定している。海外公演の詳細は後日発表予定とのことなので、続報を楽しみにしてほしい。＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞