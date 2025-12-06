歌手の森山良子が娘婿であるお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明と、娘の誕生日を祝うほのぼの家族ショットを公開した。森山は６日、自身のインスタグラムを更新。「娘の奈歩のお誕生日。滅多に行く事の無かったメキシカンに。オギと３人で。テキーラをかけて火をつけるお料理や珍しいもの色々」と記し、レストランでのスリーショットを投稿。「帰りはエレベーターが開いたら鏡に映る３人、、、え？一斉にパシャパシャパシ