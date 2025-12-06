京都高島屋S.C.の百貨店屋上にて、3年目を迎えるクリスマスイベント「Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.」が開催されます。2025年12月6日(土)と7日(日)の2日間限定で開催中！京都の冬を意識した、屋上ならではの開放感あふれるスペシャルイベントです。 Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C. 開催日時：2025年12月6日(土)・7日(日)時間：11時〜21時(最終日は20時まで)開催場所：京都高