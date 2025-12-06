誠恵高等学校から、生徒たちの情熱が込められた陶芸や絵画などの作品展示イベントを開催！2025年12月5日(金)より、静岡県沼津市の沼津御用邸記念公園にて開催中です。歴史と自然が調和する特別な空間で、若きアーティストたちの感性に触れることができる機会です。 誠恵高等学校 創作展「創」in 沼津御用邸記念公園 開催期間：2025年12月5日(金)〜12月25日(木)開園時間：9時〜16時30分(最終入場受付16時)開催場所