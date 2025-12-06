ビアレッティが、世界的アウトドアブランド「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」とのコラボレーション製品「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」を2025年12月に発売します。日本国内100セットのみ販売される、冒険心とコーヒーへの情熱が融合したスペシャルエディションが登場。 ビアレッティ「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」