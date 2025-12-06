７人組アイドルグループ・ｆａｖｍｅが６日、東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで、自身最大規模のワンマンライブ「ＳｔａｇｅｏｆｔｈｅＦｕｔｕｒｅ」を開催。７日配信の新曲「ＳｔａｇｅｏｆｔｈｅＦｕｔｕｒｅ」などアンコールまでほぼＭＣを挟まないスタイルで、パフォーマンス力を存分に魅せた。グループは芸能活動経験があるメンバーだけが集うアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」で４月に結成