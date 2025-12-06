中村哲医師の追悼行事で明かりがともされた竹灯籠＝6日夕、福岡県大牟田市アフガニスタンなどで人道支援に取り組んだ中村哲医師が殺害されてから今月で6年となり、かつて医師として勤務していた福岡県大牟田市内で6日、追悼行事が開かれた。「信頼は一朝一夕にできない」といった生前の言葉が紹介され、主催者は「今こそ先生の生き方を学び、平和の方向へ進むことが大事」と訴えた。同日夕には市民らが竹灯籠に火をともし、故人