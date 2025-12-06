女子52キロ級決勝坪根菜々子（左）を破って優勝した阿部詩＝東京体育館柔道のグランドスラム東京大会第1日は6日、東京体育館で男女計7階級が行われ、女子52キロ級はパリ五輪代表で世界女王の阿部詩（パーク24）が3試合を制して優勝した。男子90キロ級決勝は同五輪銀メダルの村尾三四郎（JESエレベーター）が田嶋剛希（パーク24）に一本勝ち。6月の世界選手権決勝に続いて退けた。女子63キロ級は世界女王の嘉重春樺（ブイ・テ