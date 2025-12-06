人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）金色のアイテムを身に着けると◎。運気は徐々にアップしていくはず。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）今日の苦労は明日の財産に。報われることを信じ続けよう。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ケンカのと