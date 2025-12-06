指定暴力団住吉会の会長らが前会長の住宅に侵入し、現金5000万円を盗んだ疑いで逮捕されました。【映像】現金5000万円窃盗の現場となった住吉会事務所指定暴力団住吉会代表の小川修容疑者（72）や幹部ら7人は、2022年に千葉県柏市内にある住吉会前会長の住宅に侵入し、現金5000万円を盗んだ疑いなどがもたれています。警察によりますと、小川容疑者らは住宅内に人がいない時間を狙って侵入したということで、現金のある場所