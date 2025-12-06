天皇陛下が、山にまつわる活動をする人たちからなる日本山岳会の式典に出席されました。【映像】約500人の拍手で迎えられる天皇陛下天皇陛下は、午後4時半ごろ、東京・新宿区のホテルで開かれた日本山岳会の創立120周年式典に出席されました。陛下がこの式典に参加するのは2019年以来で、会場に入ると出席者約500人から拍手で出迎えられました。式典に先立ち陛下は、山岳会の活動に関する展示をご覧になり、「若い登山家が