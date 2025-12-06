『喫茶 行動と人格1』（田房永子/竹書房）第1回【全14回】この記事の画像を見る「いらっしゃいませ！ 皆さまの本日のイザコザは？」ここは「喫茶 行動と人格」という、ちょっと奇妙な名前の喫茶店。その店では、これまた奇妙な従業員と常連客が、店内で起こった他客のイザコザ「案件」について、あれやこれやと議論を繰り返す。そんな不思議な空間に迷い込んだのは、普通の会社員・尾形。「あの人たちは客の話を盗み聞きして、一体