EUがSNSの「X」に対し、約216億円の制裁金を課すと発表しました。青い「認証バッジ」が問題視されています。【映像】マスク氏が猛反発 EUが出したプレスリリースEUの執行機関である欧州委員会は5日、アメリカのSNS「X」に対し、デジタルサービス法違反で1億2000万ユーロ、日本円にして約216億円の制裁金を課すと発表しました。デジタルサービス法は消費者保護を義務付ける目的で2024年に全面適用され、違反の認定は初となり