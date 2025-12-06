『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』（小森薫/KADOKAWA）第8回【全8回】【漫画】『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』を第1回から読む美人で仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。自宅と職場の往復だけをする毎日に孤独を感じていた杏のもとに、ある日、弟の悠人が酔いつぶれたイケメン・鈴音 色を連れてきた！ 帰る場所がないという彼を仕方なく一晩泊めてあ