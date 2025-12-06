伊勢崎オートのＧ?「レジェンドカップ」は６日、準決勝戦が行われた。森且行（５１＝川口）は１１Ｒで５着に終わった。「タイヤが試走から跳ねて…。スタートだけでも行こうと思ったけど、遅れてしまった」と渋い表情。１コーナー８番手と展開を悪くした。だが、跳ねながらも道中は追い上げたように「エンジンはいい。試走は（３・）２９が出たし」と愛機のベースはいい。「最終日へは、もう少し調整。タイヤは１走目だった