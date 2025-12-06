台日観光交流親善大使としても活動しているRay㋲・中川紅葉。そこで今回は、いつか移住したいと憧れるほど大好きだという「台湾の魅力」についてたっぷりと語っていただきました。偶然から始まった台湾との出会いや、現地の人との交流事情など、愛が伝わるおハナシをぜひお楽しみください♡中川紅葉の我愛你（ウォーアイニー）な台湾公式観光アンバサダーも務めてます！いつか移住したいと憧れるほど大好きな台湾