ＤｅＮＡのドラフト２位・島田舜也投手（東洋大）が６日、横浜市内で行われた新入団選手発表会に出席し、愛称に「ハマのモアイ」定着を誓った。学生時代から野球の仲間に呼ばれていたといい、「（ドラフト１位の）小田がブーで行くので。そこで『ネタに行くなら俺も行くわ』と。真面目に考えていたんですけどネタでいきました」と説明。本物はまだ見たことはないといい、報道陣から「活躍したら、ハマスタにモアイ像を作ってみ