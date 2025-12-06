日本ハムの山崎福也投手と郡司裕也捕手が６日、札幌市内の商業施設で日清食品「どん兵衛」のスペシャルトークショーに登場した。２人は、今季のお立ち台で郡司が命名した「イケメンバッテリー」。郡司は「イケメンバッテリーなんで、それだけでいいです。イケメンって幅広いですから、解釈は人それぞれ。“心の”とか」と説明。さわやかなルックスで人気の山崎に対し、郡司は“心のイケメン”を自称している。緑のはっぴを着