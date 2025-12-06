ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）が６日、「ブーイング」歓迎の意向を明かした。普通なら抗議のイメージがある「ブーーー」という声も、小田には歓迎の印だ。大学時代から「Ｂｕｕ（ブー）」という愛称で呼ばれており、ファンにも「ハマのブーと呼んでほしい」と願うルーキーは「ちょっと状況がおかしくなるかもしれないですけど、打ったら『ブー！』って。相手ははぁ？ってなると思うんですけど、やって