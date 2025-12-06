11月、お別れの会で弔辞を述べる王貞治さん＝東京ドーム巨人のOB総会が6日、東京都内で開かれた。今年は6月に長嶋茂雄さんが亡くなり、チームは3位に沈んだ。王貞治さんは懇親会でのあいさつで「長嶋さんのためにも、来年は絶対勝つんだという気になって。長嶋さんも特別でしたけど、ジャイアンツはそれ以上の特別な存在ですから」と来季の優勝を求めた。阿部監督は「（低迷の）責任はすごく重く感じている」とOBらの前で語っ