【ブリュッセル＝上杉洋司】ロイター通信は５日、先進７か国（Ｇ７）と欧州連合（ＥＵ）が、ロシア産原油の輸入について、海上輸送の全面禁止に向けた協議を行っていると報じた。対露制裁を強化し、ロシアのウクライナ侵略を支える原油収入に打撃を与える狙いがある。Ｇ７は２０２２年１２月、露産原油の価格上限を１バレル＝６０ドルに制限した。ＥＵは現在、上限を４７・６ドルに引き下げている。ロイターによると、ロシアの