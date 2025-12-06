◇フィギュアスケート グランプリファイナル(名古屋・IGアリーナ)名古屋で行われているフィギュアスケートのグランプリ(GP)ファイナル。前日5日に行われた大会2日目ではペアのフリーが行われ、三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」が3シーズンぶりのファイナル制覇を果たしました。ショートではノーミスの演技を披露しトップにつけたりくりゅうペア。しかしフリーでは演技途中で木原選手がバランスを崩しリンクに手をつ