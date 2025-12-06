Gカップ軽トラ女子として話題のグラビアアイドル・三田悠貴さんの「等身大抱き枕カバー」が、アイドル誌『BOMB』の公式グッズサイト「ボムアイドル工房」で発売が始まりました。【写真】サスペンダー隠しや透けレース…三田悠貴さんがビキニを超えたセクシー衣装で悩殺放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、軽トラ女子としても知られる三田さん。同商品は、実際のサイズ感を