国際的に「きれい好き」のイメージがある日本人ですが、実態はどのようなものなのでしょうか。ドイツ・ケルヒャー社が実施した「ケルヒャー世界のお掃除アンケート」によると、家が清潔であることについて「非常に重要」と答えた割合は世界10カ国中最下位となりました。また、日本人の約6割が「掃除は週に1時間以内」と回答し、他国に比べても明確に短いことがわかりました。【グラフ】世界10カ国別「掃除は週に何時間しますか？」