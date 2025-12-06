私はミア。相変わらずの保育園送迎。最近では甥っ子の「行ってきます！」で起きる朝型人間になりました。それだけではありません。雨の日の甥っ子の気持ちがよくわかるようになったり、姉に叱られた甥っ子と一緒に謝りに行ったり、行きつけのお店で子ども服を選んだり……私の生活の中心に甥っ子がいるようになりました。子ども服なんて今まで見向きもしなかったのに、つい気にしてしまうのです。「邪魔者」だったはずの甥っ子のこ