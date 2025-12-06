◆りそなBリーグ2部（B2）福岡49―86神戸（6日、福岡市民体育館）ライジングゼファー福岡が西地区首位の神戸に完敗し、今季最長の5連敗となった。通算9勝12敗で4位のまま。神戸は19勝2敗で首位を独走している。◆集客も苦戦…4000人ノルマの平均入場者数はこちら◆福岡は前半こそ27―33と接戦を繰り広げたが、第3クオーター（Q）に入るとターンオーバーを重ねてしまい、点差が拡大。43―60で突入した今季課題の第4Qもゴー