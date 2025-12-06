全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が大阪市で行われ、群馬県代表の明和県央は１回戦で山梨学院高校との対戦が決まりました。 第１０５回全国高校ラグビー大会は今月２７日に、東大阪市の花園ラグビー場で開幕します。記念大会となる今大会は例年より５校多い５６校が出場し、頂点を争います。 ６日に大阪市で行われた組み合わせ抽選会では、各校のキャプテンが番号の入ったボールを次々と引き、対