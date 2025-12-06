群馬県内で起業家を発掘する「群馬イノベーションアワード」の最終審査が前橋市で開かれ、ファイナリスト１５組が、社会に役立つ新しいサービスやビジネスプランを発表しました。 「群馬イノベーションアワード」は、群馬県から次世代を担う起業家や起業家精神を持った人材を発掘しようと、上毛新聞社などの実行委員会が２０１３年から行っているものです。 １３回目の今年は３２８組の応募があり