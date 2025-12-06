北朝鮮による拉致問題の解決に向けて関心を高めてもらおうと、国民の集いが群馬県前橋市で開かれました。 「拉致問題を考える国民の集い」は、北朝鮮による拉致問題を風化させないために全国各地で開かれていて、県内では今回が初めてです。会場となった前橋市の群馬会館には約２７０人が集まりました。 警察庁の発表によりますと、北朝鮮に拉致された疑いのある特定失踪者は、県内を含め全国に８７１人いるとされています。 そ