群馬県内外のものづくり企業や工業高校の生徒などが技術を駆使して作ったコマの競技大会が桐生市で開かれ、熱戦を繰り広げました。 この大会は、中小の製造業の技術向上やものづくりの継承を目的に、桐生商工会議所などでつくる実行委員会が、毎年開いているものです。 ７回目のことしは、県内外の企業や工業高校など３８チームが参加し、精密につくられた手づくりのコマを対決させました。 競技は１対１で行われ、専用の