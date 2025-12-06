「何とも色気が、、、、」フリーアナウンサーがシースルー素材のドレッシーな姿をお披露目。美スタイル際立つ大胆ショットに熱い視線が注がれている。「丸の内にある国の重要文化財、明治生命館。リニューアル記念式典の司会を担当しました」とインスタグラムで報告し、荘厳な建物をバックにしたショットを紹介したのは石本沙織。「#珍しくパンツスタイル#勇気を出してシースルー」とタグ付けで説明した胸元部分に透け感が