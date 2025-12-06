群馬県前橋市の小川晶前市長の辞職に伴い、来年１月に行われる前橋市長選の立候補予定者説明会が開かれ、７陣営が出席しました。 前橋市長選の立候補予定者説明会には、合わせて７陣営が出席しました。出席したのはすでに立候補を表明している新人の丸山彬さんの陣営ほか、出馬を検討している元職の山本龍さんの陣営などです。また、市長選と同じ日程で行われる欠員１の市議補選には、６陣営が出席しました。 それぞれの陣営は選