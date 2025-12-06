県内で相次ぐクマの被害や目撃を受け、村山市の小学校できょう、親子が猟友会メンバーからクマについて学ぶ学習会が開かれました。 【写真を見る】村山市の小学校親子で学ぶクマの学習会開く 村山市猟友会・吉田創さん「クマに出会った時、してはいけない事はなんですか？正解は2番と4番です」 学習会を開いた村山市の冨本小学校では、今年度、学校周辺でクマの痕跡が14件報告されている他、目撃情報もあります。先月は