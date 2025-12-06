「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦する同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が６日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。昨年５月に当時ＷＢＡ世界同級王者のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に敗れて以来、自身２度目の世界挑戦となるが、大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「練習やスパーリングを見ていて、前回の世