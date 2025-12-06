レスリング女子で東京五輪金メダリストの須崎優衣（２６）が６日、自身のインスタグラムを更新。美しいホワイトコーデ姿を披露した。都内で開催されたポップアップイベントに参加。コメント欄などでは「美しい」、「可愛すぎる♥」、「天使」、「気分はクリスマスですね」、「どこのお嬢様！？」、「笑顔が素敵なモデルさん！よく見ると、才色兼備の最強アスリート」とのコメントが寄せられていた。