【テヘラン共同】イランのアラグチ外相は6日、共同通信の単独インタビューに応じ、核開発を巡るトランプ米政権との協議について「米国次第で再開する用意がある」と述べた。外相就任以来、日本メディアのインタビューに応じるのは初。