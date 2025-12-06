サッカー・スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督がＷ杯抽選会のあとメディア対応、「我々には大きな責任があり、このＷ杯で何か重要なことをしたいと思っていて、それは良いグループリーグをすることから始まる」と話した。スペインが優勝候補に推される状況について監督は「感謝はするが、それが何かを保証するものではない。我々にとって賞賛が自分達を弱くすることはなく、全く反対」だとした。グループリーグで首