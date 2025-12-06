サッカー・アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督がＷ杯抽選会のあと取材陣の質問に答え、あくまでグループリーグの突破を最初に考えるとした。アルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ホルダニアと同じＪ組となった。順当に勝ち進めば決勝トーナメントの初戦でＨ組の勝ち抜けチームと対戦することになり、スペインまたはウルグアイと対戦する可能性が高いが、同監督は「まずは（グループリーグを）突破し、そのあと