「明治安田Ｊ１、京都２−０神戸」（６日、サンガスタジアム）吉田孝行監督（４８）の退任が決まっている神戸は最終節を飾れず、５位でシーズンを終えた。試合は序盤から京都に主導権を執られ、前半にコーナーキックからＦＷマルコトゥーリオに、後半にはＦＷラファエルエリアスに得点を許した。攻撃は４本のシュートに抑えられ、１点を奪うことはできなかった。９月２７日・清水戦を最後に勝ち星から遠ざかり、６戦未勝利の