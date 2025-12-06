【モデルプレス＝2025/12/06】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留と寺尾香信が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。【写真】人気男性アイドル、仲良しペアランウェイ◆大久保波留＆寺尾香信、オールホワイトコーデでペアランウェイスタイルの良さが際立つ