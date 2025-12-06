【デザイン制作・基本用語】「トンマナ（トーン＆マナー）TONE & MANNER」 デザインやブランドの統一感を保つための、色やフォント、イメージの方向性を決める概念。イメージを定着させ、新しい制作物を迷わず作成できます。 トンマナの設定のポイント １ 見た人にどんなイメージをもってほしいか考える ２ 目的・ターゲットに沿った印象にする 配色によって変