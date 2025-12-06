巨人は６日、都内のホテルでＯＢ総会、懇親会を開催した。現役の首脳陣、球団幹部も含め６７人が参加した。懇親会の冒頭で阿部監督が壇上であいさつ。「ＯＢの皆様、そしてファンの皆様に今年は非常に悔しい思いをさせてしまった、その責任はすごく重く感じております」とし、「今年の反省、たくさんありましたけれども、もうしっかり反省して２６年度シーズンに入っております。後ろを振り向くことなく、前だけを見て突き進