３日、重慶市綦江区褰水鎮の石房村で、地元特産「草兜ダイコン」を収穫する農家の人々。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶12月6日】中国重慶市綦江（きこう）区で10万ムー（約6700ヘクタール）にわたるダイコン畑が収穫期を迎えている。同区はここ数年、褰水鎮を中心とする栽培地で受注型栽培に積極的に取り組んできた。今年のダイコン生産量は25万トン、総生産額は約2億5千万元（1